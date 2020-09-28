Задержали омичку, которая 7 лет скрывалась от Интерпола

Омичка активно пыталась переехать в другую страну. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня стало известно о том, что в Омске задержали 54-летнюю местную жительницу, которую уже 7 лет подряд разыскивал Интерпол. Как сообщают в пресс-службе полиции, женщину уже успели осудить за мошенничество в 2013 году.

Тогда омичку признали виновной в том, что она в составе преступной группы она оформила 107 кредитов общей суммой на 161 миллион рублей. Суд уже рассмотрел дело и готов был вынести приговор, но на его оглашение женщина не явилась. Ее объявили в федеральный розыск, а затем и в международный.

За 7 лет мошенница успела обзавестись настолько качественными поддельными документами, что смогла получить вид на жительство в Израиле и водительские права тойже страны. Как пояснили в полиции, сейчас задержанную передали омскому УФСИН для дальнейшего разбирательства.