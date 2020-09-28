Стало известно, какая погода ждет омичей на грядущей неделе

Синоптики прогнозируют заморозки по ночам и дожди днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После сильных дождей и ураганного ветра в Омск пришло относительное тепло. Синоптики заверяют, что всю неделю столбик термометра не опустится ниже +10 градусов, а при благоприятных условиях поднимется до +15.

Осень дает о себе знать ночными заморозками. По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие ночи заморозки до -5 градусов и густой туман. Во вторник, пятницу и воскресенье обещают небольшие дожди.

Более долгосрочные прогнозы говорят о том, что на следующей неделе значительно похолодает до +5 днем. Начнутся постоянные дожди, некоторые из них будут уже со снегом.