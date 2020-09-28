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Стало известно, где в Омске установят светящиеся «зебры» за 1,9 млн

Три инновационных перехода обещают сделать до 20 ноября
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Три инновационных перехода обещают сделать до 20 ноября.

Три инновационных перехода обещают сделать до 20 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой осенью в Омске впервые установят «зебры» со специальной подсветкой. Пока их будет только три. В общей сложности мэрия готова потратить на это 1,9 млн рублей. сейчас ищут подрядчика, который выполнит работы до 20 ноября.

По информации пресс-службы омской мэрии, проекционные переходы появятся на этих перекрестках: Красноярский тракт – ул. Малиновского, Красноярский тракт – улица Бархатовой и на улице Барнаульской, 5.

– Благодаря данным устройствам видимость перехода увеличится в разы, что особенно актуально в темное время суток и при плохих погодных условиях. При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры, – рассказал первый вице-мэр Евгений Фомин.

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