Стало известно, что будут обсуждать на заседании опершатаба в Омске

Омичам пока рано расставаться с медицинскими масками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом состоится сегодня, 28 сентября, в 16:00. В повестке вопросы продления на территории Омской области режима повышенной готовности и масочного режима.

Напомним, что масочный режим в регионе действует до 30 сентября. Пока не идет речи об ужесточении ограничений, но статистика заболеваний коронавирусом в последнее время выглядит настораживающе. В минувшие выходные министерство здравоохранения Омской области сообщали о резком увеличении числа новых случаев заболеваемости COVID-19.