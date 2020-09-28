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Стало известно, что будут обсуждать на заседании опершатаба в Омске

Оставшиеся коронавирусные ограничения могут продлить
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам пока рано расставаться с медицинскими масками.

Омичам пока рано расставаться с медицинскими масками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом состоится сегодня, 28 сентября, в 16:00. В повестке вопросы продления на территории Омской области режима повышенной готовности и масочного режима.

Напомним, что масочный режим в регионе действует до 30 сентября. Пока не идет речи об ужесточении ограничений, но статистика заболеваний коронавирусом в последнее время выглядит настораживающе. В минувшие выходные министерство здравоохранения Омской области сообщали о резком увеличении числа новых случаев заболеваемости COVID-19.