«Мы живые люди и не хотим мерзнуть!»: Омичи из брошенной двухэтажки просят о помощи

Фото: «ЧП Омск»

Напомним, из-за резкого снижения температуры на улице в Омске приняли решение начать отопительный сезон с 22 сентября. Замдиректора департамента городского хозяйства Омска Владимир Шнипко накануне сообщил, что к теплу подключены 97% всех зданий в городе.

Однако остаются и те дома, жильцы которых продолжают мерзнуть. В основном речь идет о ветхом жилье, которое пока не расселили и от обслуживания которого отказались все УК.

– SOS, замерзаем! – пишут в соцсетях омичи. – Мы – бесхозные жильцы дома по ул. 2-й Солнечной, 44 к. 1. Живем в промзоне, раньше состояли на балансе мясокомбината «Омского», потом переданы городу. Теперь вообще ничего добиться не можем. Квитанции оплачиваем без задолженностей, а отопления нет. Даже, если его включат, будет отапливаться улица. Посмотрите, в каком состоянии трубы. Предприниматель из организации напротив нашего дома, обустраивал себе выезд, все наши трубы свернул, теперь они вот в таком плачевном состоянии. Я верю в силу интернета! И в порядочных людей из администрации города Омска. Мы – люди, мы – живые, не хотим мерзнуть!

Также одна из жительниц рассказала, что вынуждена жить в таких нечеловеческих условиях с маленькими детьми. Один из комментаторов под этим постом рассказывает, что жил в этой двухэтажке еще в 2008 году, и уже тогда там была такая же плачевная ситуация.

Ранее в горадминистрации поясняли, почему в некоторых омских до сих пор холодно:

– Напоминаем, что одновременно подать тепло во все объекты городской инфраструктуры невозможно, так как потребители получают ресурс от различных теплоисточников, на подачу отопления во все квартиры уходит несколько дней, – говорится в заявлении мэрии. – Большинство (75 %) объектов были подключены уже в пятницу, 25 сентября. Ресурсоснабжающие и управляющие организации, администрация города делают все возможное, чтобы как можно скорее включить отопление в домах горожан.

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