В рапсе и сое, выращенных в Омской области, ГМО нет

В августе 2020 года в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области проводился мониторинг содержания компонентов ГМО в вегетативных частях рапса и сои, выращиваемых на территории Омской области.

В рамках мониторинга должностными лицами Управления Россельхознадзора отобран 201 образец, из них:

- 189 образцов рапса на полях 74-х хозяйств в 19-ти муниципальных районах;

- 12 образцов сои на полях 9-ти хозяйств в 4 муниципальных районах.

Исследования отобранных образцов на содержание компонентов ГМО проводились в аккредитованных испытательных лабораториях ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (г. Москва), ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва), Алтайского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (г. Барнаул).

По результатам проведенных исследований компонентов ГМО в посевах рапса и сои, выращенных на территории Омской области, не обнаружено.