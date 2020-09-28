Два человека разбились в страшном ДТП в Омске

От удара об ограждение машина перевернулась. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Трагедией закончилась ночная поездка для омских студентов. В ДТП, которое произошло поздней ночью 28 сентября, погибли два человека и пострадали еще трое.

По информации пресс-службы МВД, авария произошла в 1:00. Компания студентов на автомобиле "Лада Гранта" ехали по улице Михаила Берникова в Кирвском округе. 24-летняя девушка, которая находилась за рулем, не справилась с управлением и врезалась в железное ограждение. Автомобиль опрокинулся и перевернулся.

В ведомстве сообщают, что водитель и пассажирка, 18-летняя омичка, скончались за месте до приезда медиков. Три других пассажира девушка 19 лет и два парня 20 и 19 лет доставлены в больницу. В полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.