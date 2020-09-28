«Отрабатывается несколько версий»: В Омской области без вести пропал 45-летний мужчина

Фото: omsk.sledcom.ru

45-летний житель Тары Анатолий Чугунов пропал в субботу 26 сентября. Мужчина вышел из дома примерно в 22.00 и бесследно исчез. Родные до сих пор не знают, где он находится.

Обратившаяся к правоохранителям за помощью в розыске супруга пропавшего сообщила, что просто так уйти в загул он не мог. Мужчина характеризуется положительно. Ситуацию осложняет, что Анатолию Чугунову необходим постоянный прием лекарств, без которых он не может обходиться.

К поискам пропавшего подключился Следком.

– Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Чугунова Анатолия Алексеевича по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Отрабатывается несколько версий случившегося, в том числе версия о несчастном случае.