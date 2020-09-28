Клава Безверхова подала заявку на кастинг шоу «Холостяк»

Девушка подала заявку на кастинг в самый известный в мире проект о любви. Попадет ли Клава в шоу? Узнаем совсем скоро!

Клава Безверхова пытается найти счастье на ТВ. Девушка была участницей телепроекта «Дом-2» (где она, кстати, находилась вместе со своей мамой), затем отправилась узнать, на что она способна в тяжелых армейских условиях в шоу «Солдатки» на ТНТ. После него она снова оказалась на популярной телестройке, где строила отношения с двоюродным братом известного рэпера Моргенштерна Максимом. К сожалению, Клаве и Максиму не удалось построить любовь. Теперь девушка надеется влюбиться в проекте «Холостяк» и не исключает, что главным героем шоу будет звездный брат ее бывшего парня.

Клава Безверхова: «Я хочу попасть на холостяк, чтобы узнать, смогу ли я влюбиться в человека, которого я раньше никогда не видела. Кроме этого, на проекте большая конкуренция, а конкуренцию я люблю. Если холостяком окажется Моргенштерн, то это будет для меня плюсом. Я знаю их семью, Алишера воспитывала мама Максима. Чувства к Максиму у меня прошли, меня больше с ним ничего не связывает. Мне бы хотелось, чтоб холостяком был известный человек. Я встречалась с известными мужчинами, и мне нравится, что они всегда знают, чего хотят, у них есть цели в жизни. Одним словом, я очень хочу попасть на проект».

Стоит отметить, что Клава Безверхова не строит отношений с обычными парнями, предпочитая им громкие имена звезд. В списке ее романов - Миша Марвин, блогер Гусейн Гасанов, Jah Khalib.

Фото: ТНТ, 16+

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