Стало известно, какие школы закрыты на карантин из-за коронавируса

Из-за коронавируса полностью закрыты две школы в Омской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональное министерство образования опубликовало последние данные о работе омских школ. Согласно им, темпы заболеваемости ОРВИ снижаются, а вот с коронавирусом ситуация обстоит иначе.

В омской области полностью закрытыми на карантин из-за обнаружения COVID-19 оказались две школы: Березовская основная школа в Марьяновском районе и Юрьевская школа в Кормиловском. Отдельные классы закрыты в Петровский школе Тевризского района, Шипицынской школе в Большеречье, и в 4 школах Омска: 83, 61, гимназии 62 и адаптивной школе-интернате 16.

По причине ОРВИ закрыты отдельные классы в 39 школах. Раньше их число составляло 42. Из-за сезонной простуды продолжают учиться удаленно дети в школах Исилькульского, Калачинского, Нововаршавского, Полтавского, Омского районов и города Омска.