Омича, который заживо сжег отца своей девушки, посадили на 13 лет

Анатолия Иванова посадили на 13 лет и 1 месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта история произошла еще в начале прошлого года. С 13 на 15 января 26-летний Анатолий Иванов со своей девушкой, ее отцом и другими знакомыми отмечал Старый Новый год в СНТ «Дары Сибири». Компания выпивала, потом что-то пошло не так. Обидевшись на собутыльников, мужчина вышел на улицу, схватил канистру, облил бензином и поджег веранду дачного домика. Выбраться смогли все, кроме так и не состоявшегося тестя дебошира.

– Мужчина от угарного газа потерял сознание и сгорел. Также одной из присутствовавших женщин был причинен легкий вред здоровью в связи с ожогами ног. Фигурант вину не признал, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе первоначального рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей в начале 2020 года Иванов был оправдан. Однако впоследствии приговор был отменен и при новом рассмотрении уголовного дела присяжные вынесли вердикт – виновен. 25 сентября судьей областного суда Иванову назначено наказание в виде 13 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.