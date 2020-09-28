Омичам рассказали, зачем в пятницу включат тревожную сирену в городе

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В пятницу, 2 октября в 10.25 до 10.30 по всему городу зазвучит сирена и будут включены громкоговорители. Впрочем, ничего экстраординарного в этот день не произойдет. В городе будут проверять системы тревожного оповещения.

– Проверки систем оповещения населения проводятся в городе и области периодически по мере необходимости, – отметили в департаменте общественной безопасности администрации Омска. – Омичей и гостей города просят с пониманием отнестись к проводимой проверке и сохранять при этом спокойствие.