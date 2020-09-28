Омичи снова не могли спать из-за сильных выбросов в атмосферу

Омичи просыпались из-за химического запаха, который проникал сквозь закрытые окна. Фото: ВКонтакте

В минувшие выходные омичи снова стали просыпаться посреди ночи от удушья и сильной головной боли. Первые сообщения появились в ночь на воскресенье. Ранним утром в одной из омских групп в соцсетях появилось сообщение о новых выбросах.

- Всю ночь можно было задуматься о выборе оптимальной модели противогаза - и газом и сажей перло с 22 до 7 утра точно, - написал неравнодушный омич.

Горожане поддержали его в комментариях, рассказывая о том, что чувствовали влияние выбросов в разных районах города. Омичи в целом настроены пессимистично и не уверены, что что-то может измениться.

- Вчера вечером реально страшно было. Химическая вонь ощущалась через закрытые окна. В какой то момент даже стала прислушиваться - не гудит ли сирена. Но видимо, чс не введут ни за что и никогда. Даже если люди от выбросов на улицах сознание терять будут, - написал один из комментаторов.

В минприроды отреагировали на многочисленные жалобы омичей на протяжении всех выходных. В ведомстве сообщили, что действительно фиксировали превышения сероводорода от 1,45 до 2,96 ПДК в разное время 26 и 27 сентября.