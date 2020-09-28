Александр Бурков готовит новые меры поддержки для омского бизнеса

Александр Бурков уверен, что бизнес в непростое время нужно поддерживать. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области планируется сохранить комплекс мер по поддержке бизнеса и внедрить новые механизмы помощи предпринимателям, пострадавшим от пандемии. С такой инициативой выступил губернатор Александр Бурков во время выступления в ЗакСобрании.

Многие эксперты уже подчеркнули своевременность реагирования главы региона на ситуацию. Сейчас бизнес нуждается в помощи как никогда. По словам специалистов, внимание губернатора к проблемам предпринимательства важно с точки зрения сохранения социальной стабильности и дальнейшего развития экономики.

Губернатор заявил: необходимо не только продолжить налоговое стимулирование малого и среднего предпринимательства, но и разработать и внедрить новый комплекс мер поддержки бизнеса.

- Считаю необходимым продолжить и налоговое стимулирование сектора малого и среднего предпринимательства. Во-первых, продлить налоговые льготы по упрощенной системе и налогу на имущество на 2021 год для наиболее пострадавших отраслей экономики. Во-вторых, продлить на три года налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, – сказал губернатор.

Больше всех от последствий пандемии пострадал бизнес в сфере общепита. Фото: vk.com

Среди других механизмов возможной поддержки называется предоставление целевых займов субъектам в сфере промышленности для реализации инвестиционных проектов по новой региональной программе. Губернатор уверен: необходимо продолжить работу по увеличению объемов льготного кредитования.

Эксперты уже положительно оценили подход губернатора к поддержки бизнеса, пострадавшего в пандемию. Они отметили, что, предоставляя различные меры поддержки предпринимателям, власти Омской области четко следуют установкам федерального центра.

- Ситуация, при которой бизнес нуждается в поддержке, сохраняется. Различные ограничительные меры остаются. С одной стороны, бизнес адаптируется к существующим режимам, но, с другой стороны, продолжает испытывать проблемы. В этом смысле сохранение уже имеющихся и разработка новых мер поддержки необходимы. Пока не видно той точки, чтобы можно было сказать, когда пандемия закончится. Поэтому поддержка предпринимателям будет еще требоваться, потому что существующие ограничения еще оказывают влияние на те или иные сферы бизнеса, - комментирует руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин.

В ближайшее время ЗакСобрание рассмотрит три законопроекта, которые предусматривают освобождение ряда категорий предпринимателей от уплаты налога на имущество и транспортного налога, а также продление на три года налоговых каникул для вновь зарегистрированных ИП.

Эксперты отметили, что, предоставляя различные меры поддержки предпринимателям, власти Омской области следуют установкам федерального центра. Они напомнили, что президент Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости помощи малому бизнесу в период пандемии.