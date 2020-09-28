На видео попал пожар в подземке в центре Омска

Ликвидировать возгорание удалось быстро, но переход оказался сильно задымлен. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи поделилсь видео, где запечатлели пожар в подземном переходе. Все случилось ближе к вечеру в самом центре города. Что-то горело в переходе на улице Ленина, рядом с остановкой "Краеведческий музей".

На видео видно, что из подземного перехода валит густой дым, но открытого огня не видно. Спускаться внутрь опасно. На месте во время съемки уже работали пожарные, на заднем плане видна спецтехника.

В пресс-службе МЧС информацию о пожаре подтвердили. По информации ведомства, горел один из киосков, которые расположены в переходе. Вызов поступил в пожарную службу в 17:29. На ликвидацию пожара понадобилось полчаса, 10 спасателей и 2 спецмашины. О пострадавших ничего не известно.