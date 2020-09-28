В мэрии заявили, что отопление в Омске дали в 97% домов

Во многих квартирах холодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 сентября в Омске официально начался отопительный период. В мэрии отчитались: в 97% многоэтажек батареи уже стали теплыми. Однако жалоб в соцсетях на отсутствие отопления предостаточно.

- Если батареи в квартире остаются холодными, прежде всего, необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию. Также получить информацию можно непосредственно у поставщика услуг (он указан на квитанции) и в единой дежурно-диспетчерской службе города по телефону: 78–78–78, - говорится в официальном сообщении департамента горхозяйства.

Правда, дозвониться по нему будет не так просто: люди рассказывают, что время ожидания оператора превышает 10-15 минут.