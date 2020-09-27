«Вышел из машины, а через пять минут скорая забирала уже его труп»: В Омске прямо на дороге умер таксист

Фото: «ЧП Омск»

Серьезное ЧП случилось сегодня, 27 сентября, на Левом берегу. Обо всем случившемся в соцсетях сообщил один из водителей, оказавшихся в тот момент рядом.

– Ехал сейчас по улице Конева в сторону моста, – рассказывает автор поста. – Остановили сотрудники ДПС с проверкой лицензии на такси. Передо мной остановили еще гранту с пассажирами. Водитель, вроде, нестарый, из машины вышел с документами. Дошел до гаишной «газели», как не в себе, шатался, и через пять минут скорая забирала уже его труп. Медики сказали: сердце. Если бы не гаишники, его бы разбило на спуске с метромоста и он был еще и пассажиров убил. Что с ними там в такси делают? Или берут, вообще, всех подряд?