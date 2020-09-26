В Омской области снова произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки выявлено 82 новых случая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областной минздрав опубликовал сводку по эпидемиологической ситуации. По данным на субботу, 26 сентября, за сутки прибавилось еще 82 заболевших коронавирусной инфекцией. За весь период с начала пандемии в регионе тесты на ковид оказались положительными у 10 679 местных жителей.

Также сообщается, что число выздоровевших за сутки увеличилось на 60 (в общей сложности 8 976 человек). Продолжает пополняться и печальная статистика – за сутки скончались 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число жертв COVID-19 в регионе уже подбирается к трем сотням и составляет 287 умерших.

География распространения COVID-19 в Омской области: Омск – 64, Таврический – 4, Исилькульский, Омский районы – по 2, по одному новому случаю заражения в Называевском, Москаленском, Русско-Полянском, Знаменском, Колосовском, Полтавском, Оконешниковском, Кормиловском, Большереченском, Одесском районах.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 1 261 человек, сняты с медицинского наблюдения 55 905 человек.

В восьми омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 3 140 исследований, за весь период – 496 185.