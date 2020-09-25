В омском СИЗО внезапно умер воровской авторитет Каха Гальский

Кахабер Парпалия (Каха Гальский). Фото: Кадр из видео YouTube

Новый инцидент произошел в омском СИЗО-1. Найдено тело известного в криминальных кругах вора в законе Кахабера Парпалия. В криминальном мире он больше известен как Каха Гальский. О нем ходила слава как о держателе всего воровского общака России.

В УФСИН Омской области сообщили, что этапированный для отбывания срока 45-летний Парпалия умер внезапно.

Смерть заключенного, по предварительным данным, произошла от инсульта. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.

- Сотрудниками медицинской службы учреждения и бригадой скорой медицинской помощи были проведены реанимационные мероприятия. Результата они не принесли, была констатирована биологическая смерть осужденного. Прибывшая на место оперативно-следственная группа телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружила, - говорится в официальном сообщении УФСИН по Омской области.

Мы поинтересовались, не было ли в медицинской карте Кахабера Парпалия каких-то особых пометок. И не было ли у него приступов раньше.

- Медицинскую информацию я не имею права разглашать. Но удивляться тут нечему. К сожалению, смерть относительно молодого мужчины сейчас не редкость. У нас и заключенные, и даже сотрудники внезапно умирают в таком же возрасте, - ответил сайту "Комсомольская правда в Омске" начальник пресс-службы омского УФСИН Виталий Рохмистров.