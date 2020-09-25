Омич разгромил цветочный магазин, чтобы отомстить подруге

Дебошир испортил все цветы, которые были в магазине. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратился омский бизнесмен, который сообщил о погроме в его цветочном магазине. По заявлениям мужчины, неизвестный ворвался в ларек и устроил настоящий погром, испортив весь товар. Сумму ущерба он оценил в 100 тысяч рублей.

В пресс-службе полиции сообщают, что дебошира оперативно нашли и задержали. Им оказался 37-летний житель Советского округа. Он не стал отрицать свою вину и на допросе признался, что действовал вполне осознанно. Накануне он серьезно поссорился со своей девушкой, которая работала в этом магазине флористом. Омич решил ей отомстить таким способом.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье умышленное уничтожение чужого имущества и лишение свободы до 2 лет.