Следком начал проверку после нападения собаки на ребенка в Омске

Мать пострадавшего мальчика попросила разобраться в ситуации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Неприятная ситуация произошла в Ленинском округе Омска. На улице Свободы на мальчика, возвращавшегося домой из школы, напала собака. Бродячее животное укусило ребенка.

Мать школьника пожаловалась на инцидент в соцсетях и обратилась к ответственным службам с просьбой навести порядок.

– По информации от директора муниципального приюта для животных, после случившегося на место происшествия выехали две бригады отлова муниципального приюта для животных. На участке, где произошло нападение собаки на ребенка, была поймана одна собака с биркой в ухе, других животных обнаружено не было. Ранее, 30 июля и 8 сентября, по заявкам комитета территориального общественного самоуправления в этом районе уже проводился отлов бродячих собак, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки следователи выяснят все причины и обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц по статье «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».