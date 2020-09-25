Омичи недоумевают, зачем дорожники мыли заборы во время дождя

Спецтехника мыла заборы во время затяжного ливня. Фото: ВКонтакте

В сети появилось видео, как дорожные рабочие в Омске во время дождя отмывали забор вдоль дороги. К тому моменту дождь лили уже второй день подряд.

- Дождь идет уже сутки, а они забор решили помыть. Вот так "отмывают" деньги, - прокомментировал происходящее автор видео.

В комментариях омичи буквально разделились на два лагеря. Одни считают, что в этом нет совершенно никакого смысла и грязи на ограждении будет только больше.

- В дождь грязь как раз ещё лучше ложится, - пишут одни.

Другие уверены, что в такую погоду отмыть грязь легче, да и на воде можно сэкономить.

- В такую погоду отмыть легче, так как грязь откисла на заборе, - уверены другие.