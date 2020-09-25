Даже в дождь омичи вынуждены мерзнуть под дверями закрытых «теплых остановок»

Фото: vk.com/omskgolos

В Омске около года назад начали устанавливать «теплые остановки». В мэрии пояснили, то хотят заменить все разношерстные и хаотично установленные ларьки на новые современные павильоны и привести все остановки к единому лаконичному облику.

Но, как часто бывает в Омске, в процессе не обошлось без накладок. Многие остановочные комплексы демонтировали, и даже там, где успели поставить новые павильоны, оставили руины из перекопанного асфальта. Как рассказал недавно глава омского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров, до конца года все эти недочеты его ведомство должно исправить. А вот заменить все убранные остановки новыми пока не получится – надо закупать дополнительные павильоны.

Но и в те «теплые остановки», которые полностью готовы к работе, попасть получается не везде. Напомним, комплексы были закрыты все лето – вероятно, из-за пандемии коронавируса и опасности скопления людей на небольшом пространстве.

Сейчас погода в Омске резко ухудшилась. Но горожане по-прежнему вынуждены любоваться закрытыми «теплыми остановками» снаружи, стоя под дождем и пронизывающим ветром. На это в соцсетях пожаловались очевидцы, попавшие в такую ситуацию на остановке «Степная».