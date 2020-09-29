Землю загрязнять нельзя

В июле специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области после обращения одного из жителей села Голубовка в Седельниковском районе провели административное расследование по факту порчи земли сельхозназначения и установили, что СПК «Голубовский» зимой вывозил жидкий навоза КРС на пастбища. Из-за этого качество плодородного слоя почвы на площади 350 кв.м. существенно ухудшилось. Несоответствие отобранных почвенных образов СанПину 2.1.7.1287-03: по показателю «индекс БГКП» подтвердило заключение ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Эти почвы были отнесены к категории загрязнения «Чрезвычайно опасная». В отношении СПК «Голубовский» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, после чего материалы дела направили в Седельниковский районный суд Омской области. Суд признал СПК «Голубовский» виновным и приостановил его деятельность на 60 суток. Постановление вступило в законную силу.