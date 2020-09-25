В Омской области на карантин уходят все новые школы

Несколько классов в омских школах перешли на дистанционное обучение. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С началом холодов в Омской области предсказуемо начались сезонные простуды. В этом году проблема усугубляется еще и пандемией коронавируса, последствия которого могут быть намного страшнее, чем от банального ОРВИ.

Чтобы перестраховаться, классы, где выявлен ковид, сразу отправляют на карантин. В списке появляются все новые школы.

По данным на 24 сентября 2020 года, продолжают оставаться закрытыми Березовская основная школа Марьяновского района и Юрьевская школа Кормиловского района. Отдельные классы закрыты в Петровской школе Тевризского района. По одному классу на карантин по коронавирусу закрыты в школе № 83 и гимназии № 62 города Омска, а также в Шипицынской школе Большереченского района.

Несмотря на это, фиксируется снижение количества закрытых классов в образовательных организациях на карантин по ОРВИ. Так, по состоянию на четверг оставались закрытыми отдельные классы в 42 школах региона, два дня назад таких было 69. География карантина по ОРВИ: Исилькульский, Калачинский, Нововаршавский, Полтавский, Омский районы и город Омск. Закрытых школ на карантин по ОРВИ нет. Также нет закрытых дошкольных образовательных организаций на карантин по коронавирус, сообщает пресс-служба областного минобразования.