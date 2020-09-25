Жители Омской области стали чаще отправлять и получать экспресс-отправления.

За 8 месяцев 2020 года жители региона отправили и получили более 212 тыс. экспресс-отправлений, что на 33,8% больше чем за аналогичный период 2019 года.

Услуга экспресс-почты - самый удобный и быстрый способ доставки почтовых отправлений по стране и за границу Почтой России. К преимуществам услуги относятся приоритетная обработка, перевозка и доставка отправлений. Все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте www.pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. При отправлении писем и посылок с помощью EMS упаковочный материал (коробка, пакет, конверт для документов) предоставляются клиенту бесплатно.

Отправить экспресс-почту можно в любом отделении почтовой связи или с помощью курьера.Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис по предварительному согласованию. Желаемое время доставки можно обговорить заранее.

Для вызова курьера клиенту необходимо позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 200-50-55 или оставить заявку на сайте Почты России https://www.pochta.ru/courier.

Получить EMS-отправления можно в отделении почтовой связи или по адресу, указанному на отправлении. В день доставки клиенту позвонит почтальон или курьер. Если дозвониться до адресата не получится или его не окажется на месте, то сотрудник оставит извещение в почтовом ящике.

Узнать сроки доставки и стоимость услуги «EMS Отправления» можно в отделениях почтовой связи или на сайте Почты России.