В Омске депутаты предложили ужесточить наказание для юрлиц, за отсутствие законного договора «на мусор»

На заседании комитета по вопросам ЖКК депутаты обсудили проблему коммерческого мусора. Парламентарии сошлись на том, что в этой сфере необходимо навести порядок, ужесточив требования к юрлицам, которые не имеют договора на вывоз отходов и закрепленной за ними контейнерной площадки.

Инициатором внесения поправок в Правила благоустройства, выступил депутат Юрий Федотов, который также является руководителем рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ в Омской области.

Необходимость ужесточения наказания он объяснил тем, что, сегодня коммерсанты повесили оплату своего мусора на муниципалитет и население. Напомним, что по закону с 1 января 2019 года услугу по обращению с ТКО могут оказывать только региональные операторы, выбранные на конкурсной основе, в каждом субъекте РФ.

Многие предприниматели, побоявшись роста оплаты «за мусор», решили не подавать заявки региональному оператору, в итоге сегодня они незаконно выбрасывают мусор и являются основной причиной стихийных свалок в городе.

Смысл поправок, предложенных Юрием Федотовым, заключается в том, что юрлиц, не имеющих законных договоров на обращение с отходами (с регоператором), необходимо наказывать рублем - штрафовать. К административной ответственности также нужно привлекать и юрлиц, которые не потребовали у окружной администрации закрепить за ними контейнерную площадку. Сделать это несложно, так как администрации сами формировали реестр контейнерных площадок.

Юрий Федотов, который также является руководителем рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ в Омской области рассказал, что во время рейдов с активистами по проблемным контейнерным площадкам выяснил, что чаще всего причиной захламления санитарных постов является незаконный сброс отходов юрлицами.

«Замечаем удручающую тенденцию — найдено много объектов, которые не очищаются от мусора, при этом значительная их часть используется юрлицами. Нужно ужесточать меры. Предлагаю проект сегодня отправить на публичные слушания, тогда можно предложения администрации Омска посмотреть», — сказал депутат.