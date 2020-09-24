В Омской области 4 человека скончались от коронавируса

Темпы заболеваемости коронавирусом в Омской области повысились. Фото: Олег УКЛАДОВ

В регионе с начала недели стали фиксировать подъем заболеваемости коронавирусом. Каждый день показатели увеличивались на 10 случаев и уже два дня держатся в районе 70.

За последние сутки по Омской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии уже 10 521.

Также в регионе зафиксировали 4 летальных случая. Теперь общее число погибших от коронавируса равно 282.

Выздоровели в регионе за сутки 103 человека. Это тоже заметно больше, чем фиксировали с начала недели. Общее число победивших коронавирус в Омской области теперь равно 8 882 человека.