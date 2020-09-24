Омские депутаты обсудили меры дальнейшей поддержки предпринимателям, пострадавшим во время пандемии

Фото: Омский горсовет

На комитете по финансово-бюджетным вопросам в горсовете обсудили изменения в бюджет Омска. Благодаря этой, уже шестой с начала года, поправке городская казна пополнится сразу на 560 млн рублей. Дополнительные средства направят на социальную сферу: строительство садиков и дорог, оснащение школ, горячее питание для учащихся начальных классов, доплаты учителям и работникам учреждений культуры.

Также выяснилось, что простой из-за нерабочих дней во время пандемии не так сильно сказался бюджете, как это прогнозировалось изначально. При самых пессимистичных прогнозах ущерб в доходах Омска будет не более 800 млн рублей.

Это даже с учетом расходов на меры поддержки особенно пострадавшим во время режима полной готовности отраслям. Однако сделать это было необходимо, так как в экономике города все взаимосвязано и зависит в том числе от благополучия малого и среднего бизнеса.

– Городской бюджет много недополучает по неналоговым доходам. Опять-таки это происходит в силу наших решений, которые мы принимали для поддержки хозяйственных отраслей города – это и предприниматели, и предприятия, – пояснил глава комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов. – Мы вводили льготы с отсрочкой, рассрочкой. Это было связано и с арендной платой за нежилые помещения и земельные участки, земельным налогом. Это та помощь, которую горсовет оказал всем хозяйствующим субъектам на территории Омска. В какой-то части мера была установлена до конца года, в какой-то даже захватывала следующий. Последнее касается рассрочки. Сумма, от которой освобождался арендатор, потом растягивалась равными долями до двух лет. Сейчас мы обсуждали корректировки в 508-е решение горсовета, федеральный законодатель сделал еще более льготный режим: не на на три-четыре месяца, а от полугода до года. Мы приведем нашу нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством и предоставим уже увеличенные меры поддержки.