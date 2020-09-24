Чича из «Ольги» станет героем нового сериала ТНТ!

Новый проект в жанре мокьюментари расскажет о насыщенной и полной приключений жизни актера Тимофея Зайцева. 4-серийный проект сделан силами той же самой команды, которая работает над сериалом «Ольга».

Вселенная «Ольги» наполнена яркими персонажами, каждый из которых достоин собственного большого повествования. Во всяком случае, разговоры о том, что сериал легко можно разделить на несколько отдельных историй ведутся уже давно. Один из самых колоритных героев «Ольги», бездельник, авантюрист и любитель выпить Чича, пожалуй, больше всех заслуживал своего собственного проекта. Зрители просто в восторге от актерской работы Зайцева и созданного им образа:

«Он не играет, а живёт в любой комедийной ситуации. После Крамарова наконец появился новый комедийный актёр».

«Такой добрый, душевный, отзывчивый персонаж получился, прекрасный друг и человек-залёт».

«Одно его появление вызывает улыбку и поднимает настроение».

«Великолепная харизма, отличная игра, двигай дальше тем же курсом, семь футов под килем!»

В новом мокьюментари «Чича из Ольги» зрители побывают на съемочной площадке сериала «Ольга» и увидят, как снимаются сцены с участием Тимофея Зайцева. После команды «Стоп!» камера не выключается и продолжает следовать за актером вне кадра. Оказывается, что сам Тимофей сильно напоминает своего персонажа. Правда, в отличие от Чичи, всегда мечтающего о чем-то низменном, актер предпочитает думать о высоком и даже отправляется на пробы к самому Звягинцеву.

Образ Чичи, по мнению Тимофея, он уже давно перерос и готов для серьезных, больших ролей. А пока, в свободное от работы и кастингов время, вместе со своим другом детства Бабаем (очень похожим на актера Евгения Кулика), Тимофей снимает видеоблог. Родственники Тимофея, мягко говоря, не поддерживают, считая, что он занимается полной ерундой и баловством. А тут еще младший брат, сотрудник полиции, взял и увел у Тимофея его девушку. Но благодаря врожденному оптимизму и неиссякаемой вере в себя, Тимофей не опускает руки и продолжает покорять вершины шоу-бизнеса.

Артем Лемперт, автор сценария, режиссер: «Получился не совсем спин-офф «Ольги», да и сама история не совсем про персонажа Чичу. Это скорее про актера Тимофея Зайцева, сыгравшего этого персонажа. Тимофей считает себя звездой телевидения и кино, правда, окружающие в этом его не поддерживают. Единственный, кто на его стороне — Бабай. Эдакий друг-прилепала, который приехал к Тимофею в Москву из их родного города. Вдвоем они постоянно попадают в разные нелепые ситуации, попутно снимая видео для блога».

Новый комедийный сериал «Чича из Ольги» 28 сентября в 19.30 на ТНТ

Фото: ТНТ, 16+

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