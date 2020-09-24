Омские УК и ТСЖ должны более 21 млн рублей за ОДН по горячей воде

Общий долг УК и ТСЖ за ОДН на сентябрь 2020 года составляет более 21 млн рублей.

С 1 января 2017 года в связи с изменениями в жилищном законодательстве (ч.9.1 ст. 156 ЖК РФ, ч. 9 ст. 12 ФЗ от 29.06.2015 N 176-ФЗ «О внесении изменений в ЖК РФ и отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме») собственники помещений в многоквартирных домах, в которых выбран способ управления посредством управляющей компании или товарищества собственников жилья, а также жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, вносят плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, непосредственно управляющей организации, ТСЖ, кооперативу.

Начисление платы обслуживающим организациям производится за весь объём коммунального ресурса, потреблённого в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Однако, не все своевременно оплачивают счета. В целях информирования собственников многоквартирных домов о том, что уплаченные ими средства не поступают на счёт ресурсоснабжающей компании, АО «Омск РТС» публикует список организаций – должников.

Лидером антирейтинга стало ООО «Управляющая компания «Энтузиаст» с задолженностью почти 1,3 млн рублей. При этом долг у компании начал формироваться ещё в 2018 году. На втором месте среди неплательщиков ООО «Управдом-1». Здесь сумма долга составляет 1,07 млн рублей. Замыкает тройку ООО «Управляющая компания на Марка Никифорова» с задолженностью за ОДН более 986 тысяч рублей. У следующих 26 компаний сумма долга составляет менее 1 млн, но более 100 тысяч рублей. Всего в списке 29 обслуживающих организаций.

- Чтобы не стать заложниками недобросовестного поведения обслуживающей организации, мы рекомендуем собственникам периодически интересоваться состоянием расчётов за потреблённые ресурсы. Сегодня 29 компаний города имеют задолженность от 100 тысяч до 1,3 млн рублей. При этом зачастую жильцы оплачивают ресурсы вовремя. По решению суда на расчётный счёт товарищества или управляющей компании может быть наложен арест. Это значит, что возможности рассчитываться за другие услуги тоже не будет, и дом обрастёт ещё большими долгами, - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.

Ознакомиться с полным списком недобросовестных управляющих компаний города Омска можно на сайте компании (обновляется ежемесячно) https://www.omskrts.ru/users/people/arrears/