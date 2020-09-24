Бюджет Омска снова увеличится более чем на полмиллиарда рублей

Фото: Омский горсовет

На комитете по финансово-бюджетным вопросам обсудили очередные, уже шестые в этом году, поправки в бюджет. В этот раз городская казна пополнится сразу на 560 млн рублей. Эти дополнительные средства в первую очередь направят на социальную сферу.

167,9 млн рублей пойдут на строительство двух детских садов: на улице 1-й Станционной и в поселке Биофабрика. Там будет создано 450 мест для малышей от 1,5 до 3 лет. Первый объект в общей сложности обойдется в 180 млн, второй – в 250 млн. Уже в этом году начнется их строительство. Сумма, необходимая для продолжения работ в следующем году, уже заложена в бюджет на 2021 год.

175,8 млн рублей потратят на оснащение школы в микрорайоне «Амурский-2». По словам и.о. директора департамента финансов и контроля Ольги Илютиковой, обеспеченность детей в школе составит 182 тыс рублей на человека.

Около 40 млн рублей потратят на ремонт детских лагерей «Иртышские зори», «Дружные ребята», «Юбилейный» и лагерь имени Гагарина.

Более 60 млн направят на обеспечение учащихся начальных классовбесплатным питанием. Кроме того, предусмотрено выделение на эти цели в общей сложности 250 млн рублей (160 млн из областного и 30 млн городского бюджета). Также выделят средства на доплату классным руководителям и на доплаты работникам культуры в соответствии с нормами МРОТ.

На ремонт четырех дорог в Октябрьском округе предусмотрено 57 млн рублей. Продолжится строительство и реконструкция дорог по улицам 3-й Островская и Крупской.

Обсудили депутаты и планы по освещению дорог, в частности Красноярского тракта. Реконструкция, запланированная на этом участке протяженностью в 10 км на следующий год, будет комплексной. Там предусмотрено не только асфальтирование, но и установка бордюров, устройство ливневок и – впервые в рамках программы капремонта дорог – освещения. В этом году в бюджет заложены расходы на проектирование объекта.

Также предусмотрены средства на исправление недочетов, допущенных подрядчиками в прошлом году при работе на домах гостевого маршрута. От местных жителей поступили жалобы, что не все работы успели закончить, например, на улице Богдана Хмельницкого и на проспекте Карла Маркса. На части многоэтажек выявлены очень серьезные недоделки: сделана только часть, которая выходит на улицу, а торцы – нет. К каким-то работам подрядчики даже не успели приступить. Где-то отбили старую штукатурку, а новую так и не нанесли. Депутаты попросили Ольгу Илютикову к следующему горсовету предоставить подробный перечень таких домов.

Также предусмотрено финансирование на создание технических планов по ранее построенным объектам. После приведения в порядок документов, эти объекты будут переданы муниципалитету.

Первый вице-спикер Юрий Тетянников обратил внимание на размер муниципального долга.

– Из представленных параметров видно, что дефицит бюджета увеличивается. Во сколько обходится казне обслуживание долга? Есть прогноз, что Центральный Банк России может в декабре еще снизить ставку рефинансирования. Но потом в 2021 году ставки, скорее всего, поднимут, учитывая ситуацию, которая в мире происходит, – поинтересовался депутат.

Ольга Илютикова отметила, что после снижения ключевой ставки в два раза удалось получить бюджетный кредит по 928 млн рублей каждый по ставке 0,1%. Это позволит сэкономить на обслуживании долга.

ОФИЦИАЛЬНО

«Очень хорошо, что выделяются средства на образование и здравоохранение»

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий ФЕДОТОВ:

– Порядка 134 млн рублей выделяется учителям школ на доплаты за классное руководство. Это, как и бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы, было инициативой президента. В непростых условиях пандемии и режима повышенной готовности очень важно, чтобы были простимулированы педагоги, работавшие, в том числе и с новыми методиками дистанционного преподавания. Депутаты на рабочей группе задавали вопрос, не является ли эта цифра излишне большой. Я по этому поводу высказал свою позицию: то, что касается финансирования здравоохранения и образования не может быть в нынешних условиях излишне большим. Это, безусловно, те отрасли, на которые никогда не хватает средств. И, когда они выделяются, это очень хорошо. Также очень важно, что удалось сохранить деньги «Транссигнала». После его реорганизации мы перебрасываем средства, предусмотренные на дорожную разметку, знаки, обслуживание светофоров, с одного департамента на другой. Эти средства остаются в бюджете.