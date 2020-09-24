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«Остановился только после криков» Водитель маршрутки в Омске зажал в дверях пассажирку

Женщина не успела выйти на остановке
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи отмечают, что это не единичный случай.

Омичи отмечают, что это не единичный случай.

Сегодня ранним утром омичи стали свидетелями неприятного происшествия. В 7:30 утра водитель маршрута №335 зажал в дверях женщину. По словам очевидцев с ней был ребенок, который успел выйти на остановке, а вот мать осталась на ступеньках, зажатая дверью маршрутки. Водитель уже отъехал от остановки, но резко затормозил и выпустил женщину только после ее криков.

В комментариях горожане рассказали, что это не единственный случай, когда именно на этом маршруте водители зажимают пассажиров в дверях.

- Тоже ехали на 335 месяца два назад. Водитель придавил дедушку, когда тот выходил. На следующей остановке отец с дочкой хотели зайти, но не успели, потому что водитель открыл дверь, психанул и тут же закрыл, - рассказал омич.

Вообще такие ситуации не редкость и на других маршрутах. Пассажиров возмущает, что некоторый водители после подобных инцидентов даже не извиняются, а иногда начинают хамить.

- Меня два раза так зажимали дверями с ребенком на руках. Первый раз в 47 маршрутке все обошлось, водитель извинился. А вот во второй раз в газели 89 дверь автомат ребенку моему ручку сильно прижала, и водитель даже не извинился, - рассказывает одна из пассажирок.