Отопление дали в 1600 омских домов

1600 домов уже получили отопление. Фото: vk.com

В Омске с 22 сентября начался отопительный сезон. Сейчас в городе подключают дома. На данный момент тепло появилось примерно в 27% многоэтажек.

Как сообщают в пресс-службе омской мэрии, батареи заработали почти в 1600 многоэтажках. Дали отопление в 83 учреждения здравоохранения, 246 образовательных организаций, 22 учреждения культуры, 15 объектов спорта. И эта цифра с каждым часом растет.

Но есть дома, которые в ближайшие 1-2 дня точно не получат тепло. На 86 многоэтажках нет управляющей компании, на 15 зданиях до сих пор ведется капремонт отопительной системы. Их планируют подключить к теплу до 30 сентября.

- Администрация города закрепила уже 45 многоквартирных домов за управляющими компаниями и до конца октября планируем закрепить еще 58. Эти дома готовы к приему тепла. Еще в 15 домах Региональным фондом капитального ремонта продолжается капитальный ремонт системы отопления, работы завершатся до 30 сентября, - сказал замдиректора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко.