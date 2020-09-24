Омский подросток плеснул в лицо полицейскому кислотой

Подростку придется заплатить крупную денежную компенсацию пострадавшему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске осудили 17-летнего подростка за нападение на полицейского. Молодому человеку придется не только отбыть наказание, но и выплатить крупную компенсацию.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, в марте 2020 года подросток сбежал из дома и продолжительное время скрывался. 16 марта около 8 часов утра юноша встретил полицейского в подъезде дома на улице Завертяева, где скрывался. Подчиняться требованиям стража порядка омич не захотел и плеснул ему в лицо уксусом, чтобы убежать. Полицейский получил ожоги глаз и кожи, что классифицируют как вред здоровью средней тяжести.

В центральном районном суде Омска подростку назначала наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. А также, как уточнили в ведомстве, омичу придется выплатить моральную компенсацию полицейскому в размере 200 тысяч рублей.