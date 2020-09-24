В Омске поймали агрессивную собаку, покусавшую ребенка

Собака уже попадала в приют, ей поставили бирку. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Накануне в Омске агресивная собака напала на ребенка в Октябрьском округе. Обошлось без серьезных травм, но собака пормала куртку и оставила несколько заметных ссадин на руке мальчика. Об это инциденте мать мальчика написала в соцсетях.

- Ребенок напуган, укус на руке. Теперь нам нужно до февраля ставить уколы против бешенства. Примите меры, там ходит много детей, - попросила омичка.

- 24 сентября утром на указанную в социальных сетях территорию был осуществлен выезд двух бригад отлова «Муниципального приюта для животных». На этом участке была поймана лишь одна особь с биркой в ухе, других собак не было найдено. В приюте проведут обследование пойманного животного, - прокомментировали в департаменте городского хозяйства Администрации Омска.

Также в ведомстве напомнили, что по вопросам отлова агрессивных собак жители могут обращаться в КТОСы или управляющие компании по месту жительства.