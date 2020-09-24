«Грозил отправить грязный ролик друзьям»: Омичка обвинила бывшего в изнасиловании

Ирина заявила в полицию, но потом не стала давать ход делу. Фото: Instagram.com

Ирина Трояк не может поделить 6-летнего сына со своим бывшим гражданским мужем. Она уверяет: несмотря на то, что суд оставил ребенка с матерью, сейчас мальчик находится с отцом. Сына, по ее словам, выкрала семья Эдуарда Саркисяна.

К тому же женщина обвиняет бывшего в изнасиловании.

- Однажды я вернулась домой, а в квартире ночью был пьяный Эдуард. Он изнасиловал меня и снимал все это на видео. А потом угрожал разослать грязный ролик друзьям. По просьбе его отца я не стала давать ход этому делу, - рассказала Ирина Трояк.

Сам Эдуард все обвинения отвергает. Говорит, что готов вернуть мальчика лишь после вступления решения суда в законную силу. Он собирается его обжаловать.

- В ту ночь у нас все было по согласию. У меня даже есть аудиозапись того разговора, - заявил нам Саркисян.