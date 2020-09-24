Новая эра камер моментальной печати - Fujifilm instax mini 9

Модель Instax mini 9 — это яркое дополнение к вашему и так прекрасному дню. Маленький корпус и небольшой вес камеры позволяют с легкостью брать ее с собой на прогулку или в путешествие. Устройство выпущено в 7 цветовых решениях (розовый, красный, зеленый и др).
Разработчиками Fujifilm instax mini 9 предусмотрено множество «фишек» для вашего удобства:
1.Зеркальце для селфи;
2.Дополнительная макролинза;
3.Автоматическая настройка экспозиции;
4.Режим Hi-Key (позволяет фотографировать с более мягким светом).
Цена на Instax mini 9 достаточно низкая — 5 999 рублей, это ли не повод купить камеру для моментальной печати?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Размеры: 116 x 118,3 x 68,2 мм
- Вес: 307 г (без батарей, ремешка и пленки)
- Размер снимка: 62 мм х 46 мм
- Функция Hi-Key для повышения яркости и уменьшения контрастности цветового высветления
- Зеркальце для селфи
- Дополнительная макролинза
- Емкость батареи: на 10 картриджей
- В комплекте шнурок и 2 батареи типа АА
Официальный сайт Instax: www.instaxmini.ru