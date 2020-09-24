Новая эра камер моментальной печати - Fujifilm instax mini 9

Модель Instax mini 9 — это яркое дополнение к вашему и так прекрасному дню. Маленький корпус и небольшой вес камеры позволяют с легкостью брать ее с собой на прогулку или в путешествие. Устройство выпущено в 7 цветовых решениях (розовый, красный, зеленый и др).

Разработчиками Fujifilm instax mini 9 предусмотрено множество «фишек» для вашего удобства:

1.Зеркальце для селфи;

2.Дополнительная макролинза;

3.Автоматическая настройка экспозиции;

4.Режим Hi-Key (позволяет фотографировать с более мягким светом).

Цена на Instax mini 9 достаточно низкая — 5 999 рублей, это ли не повод купить камеру для моментальной печати?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры: 116 x 118,3 x 68,2 мм

- Вес: 307 г (без батарей, ремешка и пленки)

- Размер снимка: 62 мм х 46 мм

- Функция Hi-Key для повышения яркости и уменьшения контрастности цветового высветления

- Зеркальце для селфи

- Дополнительная макролинза

- Емкость батареи: на 10 картриджей

- В комплекте шнурок и 2 батареи типа АА

Официальный сайт Instax: www.instaxmini.ru