В некоторых домах Омска станет тепло только на следующей неделе

В большинстве домов тепло обещают дать к 25 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске существенно похолодало, по ночам уже заморозки на почве. В связи с этим в мэрии объявили, что отопительный сезон начнется на 10 дней раньше.

Поскольку в один день подключить весь город к отоплению технически невозможно, в первую очередь тепло дали в школы, садики и другие учреждения социальной сферы. Сейчас постепенно очередь начала доходить и до остальных зданий. В горадминистрации пообещали, что до пятницы, 25 сентября отопление будет почти повсеместно.

Однако остаются около сотни проблемных домов, где батареи станут теплыми только к 30 сентября. Речь, в первую очередь, идет о ветхом жилье.

– Насчитывается 86 домов, которые не имеют управляющих компаний. Хочу сказать сразу, что в начале года их было больше ста, – пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко. – Мы провели работу, закрепили 45 домов за управляющими компании, и до конца октября планируем закрепить еще 58. Оставшиеся 58 домов с помощью наших партнеров, управляющих компаний, подготовили к отопительному периоду, получили паспорта готовности и готовы получать тепло.

Кроме того, еще в 15 жилых многоэтажках пока нет возможности подключить отопление из-за продолжающегося там капремонт инженерных систем.