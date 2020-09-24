Омичи высмеяли дорожников, которые в ливень поливали деревья

Всю неделю в Омске льют дожди. И странную картину наблюдали жители накануне. В разгар дождей машина управления благоустройства и дорожной деятельности ездила и поливала деревья в одном из районов города. Многим это показалось абсолютно глупой затеей. Поэтому очевидцы сняли видео и выложили их в соцсети.

- Что делают муниципальные службы, когда идёт дождь? Правильно, поливают деревья, - высмеял коммунальщиков автор видео.

Однако среди омичей нашлись и, кажется, агрономы.

- Вообще-то деревья поливают на зиму, так делают. Единственное, не рано ли, - написал другой омич.

В администрации уже прокомментировали ситуацию с поливом деревьев в дождь.

- По данным синоптиков за вчерашний и сегодняшний день выпало не более 10 мм осадков. В среднем 1 мм осадков промачивает почву на 1 см. Корнеобитаемый слой у саженцев, высаженных с комом земли, составляет порядка 60 см. Основная масса корней залегает в слое 30 см. Выпавших осадков недостаточно для того, чтобы промочить весь корнеобитаемый слой. В связи с этим выполняются плановые работы по поливу растений, - отметили в БУ г.Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

В ведомстве отметили в целом засушливое лето.

- Особенно опасен недостаток воды в почве во время осеннего роста корневой системы. Для того, чтобы деревья хорошо вошли в зимний период и пережили его, - их необходимо насытить с помощью влагозарядкового полива, так как насыщение почвы водой резко снизит вероятность повреждения корней морозами, - ответили коммунальщики.