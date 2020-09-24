В Омской области пройдет российский этап ралли «Шелковый путь»

Трассы для ралли пройдут по трем районам Омской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня в бюджетном послании депутатам законодательного собрания губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что в этом году на территории Омской области пройдет ралли-рейд "Шелковый путь". По заявлениям российской автомобильной федерации в нем примут участе сильнейшие пилоты мирового автоспорта из 37 стран. Соревнования пройдут как на грузовых, так и на легковых автомобилях. Трассы для спортсменов пройдут на территориях Кормиловского, Калачинского и Омского районов.

- Проведение соревнований такого уровня в нашем регионе будет очень интересно и омичам, ведь автоспорт является одним из самых зрелищных видов спорта. Мы надеемся собрать на Соборной площади и у ТК «Континент» более 150-ти тысяч зрителей, - отметил Александр Фабрициус, президент федерации автомобильного спорта Омской области.