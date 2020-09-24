Губернатор: Омская область стала лидером в России по объему ипотечного кредитования

Александр Бурков выступил с бюджетным посланием. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В бюджетном послании губернатор подробно остановился на теме комплексного строительства жилья. Как считает Александр Бурков, это создание комфортных условия для жителей и стимулирование строительной отрасли.

- Проведены переговоры с крупнейшим инвестором АФК "Система". Планируется построить в городе Омске микрорайон на 900 тысяч кв. метров жилья. Здесь будут запроектированы социальные объекты, благоустроенный парк с велосипедными дорожками и зонами отдыха, - сказал губернатор.

Он считает: стимул для развития строительной отрасли – это увеличение спроса на покупку жилья за счет ипотеки. Объем ипотеки вырос в сравнении с прошлым годом почти на четверть.

- В регионе совместно с Банком Дом.РФ запущена льготная ипотечная программа, минимальная ставка - 2,9 %. Такое снижение обеспечено за счет компенсации из областного бюджета. За 3 месяца жилье приобрели 300 омских семей. По количеству заключенных договоров на льготную ипотеку Омская область - лидер в России и СФО, - сказал Александр Бурков.