Жители центрального района на 10 часов останутся без воды

Специалисты будут менять задвижки на водопроводных сетях.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
В последнее время водоканал проводит активные работы по ремонту водопроводных сетей. Из-за этого некоторым горожанам приходится обходиться без холодной воды. Завтра, 25 сентября, отключения затронут жителей центрального района, об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала". Ограничения в подаче воды будут длиться с 10:00 до 22:00.
Запастись водой рекомендуют жителям следующих домов:
— ул. Орджоникидзе, д. 164, 162б
— ул. Тарская, д. 151а, 145а, 149, 149а, 248;
— ул. 17-я Северная, д. 77а, 77а/1, 77а, корп. 3, 77а, корп. 4
— ул. 9-я Северная, д. 99, корп. 1.
Частные дома и ВРК по адресам:
— ул. Тарская (от ул. 8-я Северная до ул. 20-я Северная).