Омский губернатор в бюджетном послании объявил о начале масштабной работы по ликвидации свалок

Глава региона считает эту задачу очень важной для комфорта жителей.
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Тему ликвидации полигонов ТКО затронул глава региона в своем бюджетном послании. Омский губернатор считает, что этим вопросом необходимо заниматься. Власти предстоит решать проблемы, которые копились десятилетиями. А именно по тому, как правительство с ними справляется, жители и оценивают деятельность власти. В 2021 году предстоит провести огромную работу.
- Ключевое направление 2021 года – настройка эффективной системы работы с твердыми коммунальными отходами. Вопрос очень сложный. Мы фактически создаем новую отрасль экономики и решаем вопросы, которые копились десятилетиями, - признал Александр Бурков.
В следующем году начнется ликвидация старых полигонов в Омске и области.
- Приоритетные задачи – это реализация проектов в сфере обработки и захоронения ТКО, работа по ликвидации закрытых свалок в Советском и Центральном округах и Любинском районе, а также подготовка проектов еще по 5 свалкам. Вновь потребуется корректировка терсхемы, - сообщил губернатор депутатам.