Александр Бурков: Омская область - лидер в Сибири по росту объема инвестиций

Губернатор выступил с Бюджетным посланием, в котором рассказал об основных ориентирах в развитии региона. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня перед депутатами Заксобрания с Бюджетным посланием выступил губернатор. Александр Бурков в своем докладе рассказал об основных социально-экономических ориентирах на 2021 год. Одна из ключевых задач - это плотная работа с инвестором. И первые успехи уже есть.

- Зафиксирована позитивная динамика одного из важнейших показателей - объема инвестиций в основной капитал. За первое полугодие плюс 28 % к прошлому году. И это при высокой базе 2019 года. Отмечу, что по этому показателю Омская область входит в ТОП лучших регионов России и является лидером в Сибирском федеральном округе, - сказал губернатор.

Александр Бурков отметил: подход к работе с инвестором необходимо менять:

- Проблемы инвесторов должны решаться в режиме "одного окна". Утвержден новый регламент сопровождения инвестпроектов. Реагировать на его обращения нужно оперативно – максимум в течение 7 дней. Все должны понимать, что не инвестор должен "бегать" за чиновником, а власть должна создавать условия для бизнеса.