На недостроенной дороге-дублере в Омске случилась первая авария

Никто из водителей серьезно не пострадал. Фото: ВКонтакте

Скоро на Левом берегу в Омске должны полностью закончить строительство дороги дублера для улицы 70 лет Октября. Официально движение по ней еще закрыто, но некоторые омичи уже пользуются той частью, где работы закончены. Конечно, там еще нет знаков, разметки и движение никак не регулируется.

В соцсетях омичи поделились фотографиями первой аварии на участке новой дороги. Ее участниками стали такси и "Лада Гранта". Удар был сильный, у такси серьезно повреждена передняя часть.

Официально дорогу еще не ввели в эксплуатацию. За организацией движения там никто не следит. Фото: ВКонтакте

- Дорогу еще не достроили, а люди уже разбиваются. Не заезжайте под кирпич, - советует автор публикации.

Напомним, что дорогу должны сдать до конца 2020 года. На ее строительство потратили почти миллиард, но омичи уже высказывали сомнения в том, что от дороги будет польза.