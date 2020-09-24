На улице 70 лет Октября в Омске появится новый переход

Переход оборудуют по просьбам омичей.

Из-за строительства новой дороги на Левобережье водители вынуждены искать новые способы проезда. Из-за этого за свою безопасность стали переживать жители домов №14/2, 18/1, 20/2 и 22/2 по улице 70 лет Октября. В последнее время интенсивность движения по дороге, которая проходит совсем рядом, заметно усилилась, а переходить дорогу по уже существующему старому переходу стало не безопасно.

После обращений граждан приняли решение установить новый переход в районе дома 20/1 по улице 70 лет Октября и усовершенствовать старый, добавив лежачего полицейского и ограничить скорость.

- В этом году также выполнено устройство искусственной неровности на пешеходном переходе с торца дома по ул. 70 лет Октября, 18/1. Уже подготовлена и размещена конкурсная документация на установку необходимых дорожных знаков, — сообщил Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта.