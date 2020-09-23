Депутаты горсовета рекомендовали принять изменения в Генплан Омска до 2040 года

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в горсовете в очередной раз обсудили изменения в Генплан Омска до 2040 года. Он не менялся с 2007 года, поэтому необходимость внести коррективы в этот документ назрела давно.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Михаила Губина, рассмотрение этого документа объемом в 1,5 тысячи страниц стоило начинать еще несколько лет назад. Поправки надо было внести еще в июне 2020 года, а в январе 2022 года новые границы города необходимо поставить на кадастровый учет. Если этого не сделать, может фактически остановиться развитие Омска. Ведь без этого проектного документа немыслимы планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. Поэтому разработчикам – а конкурс выиграло ООО ИТП «Град» – и депутатам приходится действовать оперативно.

– У нас есть карты с грифом секретности. Как мы будем за них голосовать? – спросил депутат Алексей Саяпин.

Как пояснил представитель правового управления Омского горсовета, утверждать документ придется единым пакетом, не знакомясь с секретной частью генплана. В свою очередь вице-мэр, директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Губин раскрыл, с какими трудностями пришлось столкнуться при согласовании секретной части генплана с федеральным центром. Он напомнил, что времени для внесения изменений в документ становится все меньше.

– Есть секретные документы, которые регламентируются нормативно-правовыми актами. Мы даже их принести и показать не можем. Есть спецобъект, зайти на который ты можешь только с ФСБ. Мы прошли все круги и нарвались на согласительную комиссию РФ. Думали, пройдем, но некоторые материалы секретно перемещали отдельным блоком по две недели. Мы с МЧС и Минобороны встряли. Однако времени мало, мы должны границы населенного пункта до 1 января 2022 года поставить на кадучет, – подчеркнул Михаил Губин.

Депутат Юрий Федотов уточнил, имеются ли ограничения по этажности застройки в исторической части города. Гендиректор «Града» Илья Бальцер пояснил, что там можно строить здания до восьми этажей. Однако есть много требованиям к деталям самих зданий, они не должны диссонировать с другими домами. Кроме того, депутатов интересовала прорисовка на картах города охранных зон. Все эти моменты парламентариям предложили обсудить на рабочей группе по корректировке генплана.

Слово взял и гендиректор ООО ИТП «Град» Илья Бальцер, призвавший депутатов реагировать быстрее.

– Генплан – это гигантская база данных. Если говорить о памятниках культуры, они все в генплане отражены. Обозначить новый памятник мы не имеем права. Часть памятников утратила этот статус, потому что прошло 30 лет, – сказал Бальцер. – Документ электронный, но изменения в него не так просты, как хотелось бы. Потому что изменение одной функции на другую несет корректировку всех составляющих Генплана: транспортной и социальной инфраструктуры. По улично-дорожной сети была проведена серьезная работа, здесь нам помогли коллеги из СибАДИ. Замерялись улицы, перекрестки, скорость прохождения транспорта. Большим плюсом при разработке проекта стало то, что наш институт разрабатывал схему территориального планирования. Потому мы смогли синхронизировать два объекта. Пока у нас нет Генплана, предлагать изменения в ПЗЗ тяжело. Потому призываю как можно раньше утвердить генплан и назначить время проведения рабочих групп по изменениям в Правила землепользования и застройки. Сроки очень коротки.

Звучали и конкретные предложения от парламентариев. Так, вице-спикер горсовета Омска Виталий Путинцев внес инициативу, чтобы рассмотреть возможность учесть в бюджете финансирование на актуализацию Генплана в дальнейшем.

В итоге депутаты комитета проголосовали за то, чтобы принять информацию и предложения к сведению.