Омским депутатам рассказали о сложностях при благоустройстве и уборке улиц

Фото: Омский горсовет

На комитете по вопросам ЖКХ и транспорта в Омском горсовете заслушали доклад главы муниципального предприятия «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимира Казимирова. Он рассказал об вывозе мусора, прочистке ливневой канализации и благоустройстве улиц.

Депутат Владимир Казанин спросил, какое количество несанкционированных свалок за год убрано в частном секторе и сколько денег из бюджета на это потрачено. Также поинтересовался, как муниципалитет взаимодействует с регоператором по вывозу мусора «Магнитом».

Главный омский дорожник сообщил, что на уборку свалок в частном секторе приходится тратить из не слишком больших ресурсов города 15 млн рублей. Выяснилось, что «Магнит» отказывается вывозить мусор, ссылаясь на незаключение договоров. На ликвидацию всех 10 свалок общей площадью 2000 кв. метров, по предварительной оценке, потребуется не менее 60 млн рублей.

– Администрация округов активно работает над этим вопросом, – сказал Казимиров. – Первый заммэра Евгений Фомин раз в неделю проводит совещания, частично проблема решается.

Владимир Казимиров посетовал, что вопросы с несанкционированными свалками должен решать регоператор. Он этого не только не делает, но и не принимает на свои полигоны мусор, который вывозит УДХиБ. При этом город тратит деньги еще и на покупку талонов для размещения собранных отходов.

– После мусорной реформы стало только хуже: тарифы растут, затраты города растут, а вопрос не решается, – возмутился депутат Казанин. – Какие предписания выдаются «Магниту»? Предлагаю рассмотреть вопрос о корректировке мусорной реформы.

Также депутаты спросили, как обстоят дела на городских пляжах. Представитель мэрии пообещал, что в следующем году там будут установлены лавочки и урны.

Юрий Козловский спросил у главного омского дорожника, достаточно ли УДХиБ оснащено техникой:

– Серьезная проблема с ливневками, – считает депутат. – Они старые и забитые, там уже деревья растут. Вы, вроде бы, при поддержке облправительства планировали купить гидрант за 20 млн. И еще один вопрос: как обстоят дела с теплыми остановками? В центре все нормально, а на окраинах всех предпринимателей убрали, остановок нет никаких вообще.

Казимиров ответил, что два года назад купили 48 единиц техники, а также две гидродинамических машины за 7 млн рублей для прочистки ливневок. Более мощный гидрант стоит порядка 30 млн рублей, но приобрести его город пока не может. Муниципалитет до сих пор платит за приобретенную в лизинг технику. В идеале для нормальной работы Омску нужны 120 машин, сейчас есть 15-20% от необходимого количества.

С остановок по разным причинам ушли предприниматели. В этом году заканчивается благоустройство территорий вокруг уже установленных объектов. Но этого мало, надо будет еще приобретать и ставить новые павильоны.

Депутат Юрий Арчибасов спросил, не рассматривалась ли возможность брать технику в аутсорсинг и получать услугу за небольшую сумму. Кроме того, исключаются расходы на содержание – запчасти и механиков. Выяснилось, что у УДХиБ нет необходимых средств, чтобы искать подрядчиков через торги. Для этого, в отличие от лизинга, пришлось бы платить сразу.

Владимир Гуселетов узнал, занимается ли УДХиБ содержанием спортплощадок. Казимиров ответил, что за ремонт таких объектов теперь отвечает «Спортивный город». Они только заливают катки зимой – по четыре объекта в каждом округе. На это тратят 200 тысяч рублей в год.

Глава комитета Аркадий Лунев попросил назвать, сколько объектов муниципальному предприятию пришлось доделывать за подрядчиками, работавшими по программе «Формирование комфортной городской среды», и в какую сумму это обошлось.

В прошлом году городу пришлось доводить до ума территорию вокруг озера Кирпичка, в позапрошлом – дворовые территории Кировского округа. На выполнение всех работ потребовалось 23 млн рублей. Но мэрия свои средства не тратила. Был заключен договор на оказание услуг, деньги компенсировали. Кто-то из подрядчиков вернул средства добровольно, с кого-то их взыскали через суд.

Вице-спикер горсовета Виталий Путинцев выступил с предложением рекомендовать выделение средств на приобретение техники. Депутаты приняли заслушанную информацию к сведению.