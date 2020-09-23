МЧС продлили штормовое предупреждение в Омске еще на сутки

Непогода в регионе продержится еще несколько дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Омск пришла непогода. Как и прогнозировали синоптики, начался сильный ветер и дождь.

Чтобы переждать их придется запастись терпением. Регион будет находиться во власти сильных осадков еще несколько дней. Дождь будет идти весь день сегодня и завтра, отступит только после 25 сентября. До этого же времени продержится и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В пресс-службе МЧС просят омичей быть осторожными при передвижениях по улицам города. Рекомендуют находиться как можно дальше от линий электропередач, рекламных щитов, и деревьев, автовладельцев просят тщательно выбирать место для парковки.